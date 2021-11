Ce vendredi, un accident entre deux voitures a paralysé le métro à Fontaine-l'Evêque.

Il était 11h15, au croisement de la sortie de la N59 et de la route de Mons. Un SUV Peugeot et une camionnette VW sont entrées en collision. Suite au choc, la camionnette a été projetée sur les voies du métro et s'est retrouvée coincée au niveau de la station Surchiste.

Les pompiers et la police locale des Trieux sont intervenus sur place, pour cet accident qui n'a heureusement pas fait de blessés.

Au niveau de la circulation du métro, les rames font une "inversion" : ceux qui viennent de Fontaine/Charleroi repartent de leur côté au lieu de continuer vers Anderlues, et vice-versa.

Une dépanneuse a été appelée sur place pour soulever la camionnette, dont les roues sont coincées par les rails du métro. Le TEC devra ensuite inspecter l'état de la station pour s'assurer que les métros peuvent toujours emprunter la ligne.