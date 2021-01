Entre la gestion du Covid et les projets de 2021, hors de question de se tourner les pouces.

Il aura fallu attendre la toute fin de l'année pour que les élus fontainois se rassemblent non pas autour de la crèche mais autour du sacro-saint budget annuel. "Il présente un résultat positif à l'exercice propre de 100.900 euros et de 2.091.083 euros au global. Pour donner un ordre de grandeur, le budget annuel de la ville correspond à un montant avoisinant les 23,5 millions d’euros en dépenses", nous communique les services de Philippe D'hollander, échevin des finances.

En ce qui concerne les dépenses ordinaires, on constate une augmentation de 5% pour les dépenses liées au personnel par rapport au budget précédent soit une augmentation de 511.429 euros. "Bien qu'il n'y ait pas d'index prévu en 2021, cette augmentation importante s'explique par la prévision de nouveaux engagements -conseiller en énergie, juriste, agent technique en chef-, la prévision des futures nominations ainsi que les évolutions de carrières." Afin de gérer les futurs départs en pension et les dépenses liées à celles-ci, la commune vise 5 engagements par an pour 2025.