Ce jeudi en début d'après-midi, vers 13h30, un accident s'est produit sur la chaussée de Charleroi à Fontaine-l'Evêque, au niveau du carrefour avec la rue des Déportés.

Une Fiat se trouvait à l'arrêt au feu, avec à son bord un couple et leur enfant, quand est arrivée derrière eux une camionnette. Elle ne roulait pas trop vite mais était apparemment fort chargée, et n'a pas réussi à s'arrêter à temps : elle a embouti l'arrière du véhicule familial.

Le conducteur de la voiture et l'enfant de deux ans et demi ont tous les deux été légèrement blessés. Une ambulance et le balisage des pompiers ont été envoyés sur place. Constat: police locale des Trieux.