A l’initiative de l'Echevinat de l'Emploi, de l’Economie et du Commerce de Sophie Mengoni en collaboration avec l'Echevinat du Plan de Cohésion Sociale de Barbara Osselaer. La Ville de Fontaine-l'Evêque organise son premier salon Eco Solidaire le 14 mai prochain de 9h à 16h.

Pour ce faire, trois services locaux de la ville de Fontaine se sont impliqués dans cette action : le Service économique, le Plan de Cohésion Sociale et le C.P.A.S.

L'objectif de cette première édition est, d'une part augmenter la visibilité des projets locaux et d'autre part de donner la possibilité aux partenaires de partager leurs savoirs et leurs expériences afin de favoriser l'émergence de nouvelles initiatives locales.

Au-delà de cela, le salon a pour but de donner aux citoyens l’opportunité de mieux comprendre les enjeux de l’économie solidaire (socialement responsable, locale et durable) et l’ensemble des services accessibles dans ce domaine. 'Notre 1er salon de l’économie sociale se veut dynamique par le biais d’ateliers interactifs, pédagogique par l’organisation de conférences mais aussi informatif puisqu’il regroupera une douzaine de stands," nous explique-t-on.

S'il s'agit d'une première, le salon devrait connaître d'autres éditions dans les années à venir. Il s'inscrit sur le long terme dans un programme de 6 ans.

Outre des conférences et des animations, ce sont les acteurs de l'économie solidaire qui seront mis à l'honneur, ils viendront se faire connaître expliquer leur implication dans le processus d'économie solidaire. Parmi ceux-ci notons la présence du Repair Café, L’ASBL le Germoir un Centre d’Insertion Socio-Professionnelle (CISP) où des stagiaires sont formés dans de réelles conditions de travail selon les principes pédagogiques de l’EFT (Entreprise de Formation par le Travail), la Régie des Quartiers qui offre non seulement la possibilité de se familiariser avec les règles du monde du travail mais qui offre également une remise à niveau des compétences générales et techniques. Au total ce sont plus de 15 opérateurs qui sensibiliseront le public à leurs démarches et actions.