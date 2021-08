C'est un projet immobilier qui fait parler dans le quartier. En effet, une espace naturel entre la rue de la Briqueterie et le Chemin du Fruit est en passe de devenir un nouveau lotissement comprenant 51 habitations. Celui-ci comprend des maisons 2, 3 et 4 façades ainsi que 2 buildings soit 23 maisons unifamiliales et 28 appartements. Ce nouveau lotissement doit en principe se situer à côté d'un autre sorti de terre ces dix dernières années.