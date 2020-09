Si vous empruntez régulièrement la RN90 (Chaussée de Charleroi, Route de Mons) sur la partie qui relie Fontaine-l’Évêque à Anderlues, vous avez naturellement observé que des travaux sont en cours depuis quelques semaines.

Pourquoi donc? Il s'agit de mettre en place une microzone dite Surschiste (superficie de 5,87 ha) visant à héberger diverses activités d'artisanat, de services, de distribution, de recherche ou encore de petite industrie. On dit que ce projet devrait permettre la création d'une centaine d'emplois.

Les entreprises qui verront le jour dans ce cadre devront se conformer aux prescriptions environnementales et urbanistiques établies par IGRETEC (intercommunale pour la gestion et la réalisation d'études techniques et économiques), en collaboration avec les services de la ville fontainoise. C'est ainsi que divers aménagements seront réalisés: mise en valeur des façades des entreprises visibles depuis la chaussée, intégration paysagère au contexte local, limitation de l’impact acoustique vers l’est et le quartier du Coron du Berger. L'intercommunale promet aussi la création d'arbres haute-tige le long de la route.

Cette portion de la RN90 présentera bientôt une image bien différente.