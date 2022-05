Ce mercredi vers 14 heures, les secours ont été appelés en urgence pour un gros incendie dans une maison de la rue de Beaulieusart, à Fontaine-l'Evêque. Un départ de la caserne de Marcinelle a été doublé d'un deuxième départ de Binche, sous les ordres du lieutenant Martin et de l'adjudant Mellaerts.

Quand les pompiers sont arrivés sur place, tout l'arrière de l'habitation était en feu au niveau de la toiture, et le premier étage commençait à prendre. Pendant que Marcinelle attaquait par devant, Binche combattait l'incendie par l'arrière et une troisième équipe a arrosé sur le toit et depuis l'intérieur de l'habitation.

Après vingt minutes sur place, les hommes du feu ont pu se rendre maître de l'incendie, mais la maison est totalement inhabitable. L'occupante des lieux et son fils sont sains et saufs: ils ont pu sortir à temps. Ils devront être relogés.

Durant toute la durée de l'intervention, plusieurs équipes de la police locale des Trieux ont établi un large périmètre de sécurité. Les services d'Ores (gaz-électricité) étaient également sur place.

D'après les premières informations, le feu aurait probablement pris au niveau des panneaux photovoltaïques : les constatations des pompiers et de la police sur place permettront d'y voir plus clair.