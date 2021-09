Depuis l'annonce de la fermeture de la Fortis située à la place de Wallonie peu de temps après la fermeture de l'ING, les fontainois n'avaient d'autres choix que de se rendre dans les communes voisines afin de gérer leurs affaires bancaires. Au-delà du déménagement des agences, c'est l'absence de points de retrait qui était le plus difficile à vivre.

Il semble que ces problèmes sont proches d'être résolus car une nouvelle banque va bientôt ouvrir ses portes en centre-ville dans l'ancienne boulangerie Schamps.

Ce projet a pu être mené à bien grâce à une collaboration entre les nouveaux gérants de la future agence AXA , le bourgmestre Gianni Galluzzo et l'échevine du Commerce Sophie Mengoni. "Nous avons rencontré des personnes souhaitant s'installer sur l'entité. Puisque les grandes banques ferment leurs agences ça et là, nous avons fait le choix de nous tourner vers une banque plus petite tout en offrant les mêmes services," nous explique-t-on.

L'agence devrait ouvrir dans les prochaines semaines.

D'un autre côté, les tractations avec Batopin, organisme gérant les guichets automatiques se poursuivent. La Ville vient de réaliser un cadastre des cellules vides permettant d'accueillir des distributeurs. Si pour l'instant rien n'est encore conclu, les représentants communaux se sentent écoutés et compris au nom du bien-être des 18.000 citoyens fontainois.