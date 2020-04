Alors que le Fédéral se penche sur la question, à Fontaine on anticipe déjà le déconfinement.

Après Wavre dans le Brabant Wallon, c'est au tour de la commune hennuyère de Fontaine-l'Evêque de recommander vivement le port du masque à tous les citoyens.

Si le fontainois, Michel Sicialiano, échevin de la santé et également médecin généraliste de profession a su convaincre le collège communal c'est pour éviter que perdurent certaines mauvaises habitudes. "Nous sommes arrivés à la conclusion que le port du masque pour tous est un aidant qui peut éviter de porter ses doigts à sa bouche et à son nez. Il ne ne s'agit pas d'une mesure de remplacement mais bien une mesure additionnelle. Il s'entend également que les masques chirurgicaux et les FFP2 doivent être destinés aux professionnels de la santé. Nous préconisons donc les masques réalisés en tissus par les citoyens qui sont capables d'en fabriquer."

Cette mesure arrive sur le territoire communal au moment où une équipe d'experts se réunit afin que le Fédéral recommande à chacun de porter un masque. "C'est une bonne chose que cette discussion a lieu en ce moment car il faut aussi penser au déconfinement. Porter un masque est une mesure de protection pour tous qui limite considérablement la prolifération du virus. Ce barrage est une mesure altruiste. Il ne faut pas abandonner les efforts. Depuis quelques jours, en tant que médecin, je n'ai presque plus d'appels concernant des symptômes liés au Covid 19."

Le port d'un masque par les habitants de la commune se fera progressivement et, bien qu'il ne s'agisse que d'une vive recommandation, l'équipe du bourgmestre Gianni Galuzzo sera vigilante à ce que chacun adopte ce nouveau réflexe.