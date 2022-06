Food. C, dont l’objectif et de procurer une alimentation saine et durable pour tous, suit son chemin. Le projet s’appuyant sur le secteur agricole actif sur le territoire de Charleroi Métropole, les responsables du projet ont invité les agriculteurs exploitant au moins 50 hectares à une rencontre ayant pour but l’accélération de la transition vers une agriculture bas carbone… tout en augmentant leur rémunération ! Un "miracle" rendu possible par Soil Capital Carbon, une entreprise qui a vu le jour en 2013.