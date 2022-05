Utiliser rationnellement l’énergie, et, plus largement, contribuer à la préservation de la planète, ça s’apprend dès le plus jeune âge. C’est ce qu’on s’est dit, à la Ville de Charleroi, et en particulier à l’échevinat de la Transition écologique et de l’Énergie, Xavier Desgain (Écolo).

Dans la foulée du projet wallon Génération Zéro Watt auquel elle a pris part jusqu’à l’an passé, la Ville avait décidé de lancer son propre projet de sensibilisation à l’énergie. Qui, hier, s’achevait dans l’une des écoles primaires participantes, à la Neuville à Montignies-sur-Sambre.