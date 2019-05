Ce lundi en début d’après-midi, un homme menaçait de faire sauter sa maison de la rue des Claires Fontaines à Courcelles.

Il a été interpellé vers 14h20. Il était seul chez lui. Personne n'a été blessé confirme le parquet.

Peu avant midi, les secours étaient appelés car un quinquagénaire menaçait de faire sauter sa maison à l’aide d’explosifs. Les riverains étaient évacués de leurs maisons. La bourgmestre courcelloise Caroline Taquin (MR) était également présente sur place. Elle avait déclenché le plan d’urgence. Plusieurs personnes étaient évacuées vers un centre de secours. Sur une centaine de mètres, les forces de l’ordre avaient établi un périmètre de sécurité. Plusieurs équipes des unités spéciales étaient également appelées sur place pour intervenir. Vers 14h20, l’occupant des lieux a été interpellé sans être blessé, confirme le parquet de Charleroi.

Il voulait se faire tirer dessus

L’homme s’était montré particulièrement menaçant avec les policiers. Le parquet signale que l’individu exhibait un couteau et qu’il incitait les forces de l’ordre à lui tirer dessus. Le suspect se trouvait dans un état second. Selon plusieurs voisins, il a des problèmes de consommation d’alcools et de médicaments mais il s’agit d’un homme très gentil, pas à provoquer des problèmes dans le quartier. Il s’agirait également d’un ancien militaire.

Un différend familial à l’origine de la menace ?

Le facteur du quartier était de passage, ce matin, pour distribuer le courrier. Il a vu l’homme muni d’engins explosifs derrière lui, prêt à se faire sauter. Il lui aurait confié son mal-être à la suite d’un différend avec son fils. À l’heure actuelle, le parquet de Charleroi signale ne pas avoir encore entendu l’homme, inaudible à cause de son état. La police n'a retrouvé aucun explosif dans son domicile. Et les riverains ont pu regagner leur habitation.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de ce Fort Chabrol.