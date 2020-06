L’homme déteste lorsqu’on le quitte. Dès la séparation actée, il s’en prend à Valérie et Sylvie.

Valérie est à bout. Elle a vécu une dizaine d’années avec Francisco. Le couple a même eu deux enfants. Mais l’histoire d’amour a pris fin, déclenchant le comportement harcelant de Francisco. Ce dernier s’en prend à son ex-compagne et à Vincenzo et Anna, les parents de Valérie.

Entre juin 2017 et novembre 2018, la famille a vécu un véritable enfer. Présente à l’audience, Valérie souhaite que la justice mette un terme définitif au comportement de Francisco. « Je ne veux que la paix et protéger mes enfants et mes parents. Je demande juste de la tranquillité », assure Valérie, totalement épuisée et à bout face à la situation.

À chaque fois, Francisco se montre au volant de plusieurs véhicules devant le domicile de Valérie ou de ses parents. Il menace également les victimes. « Il mime le geste du pouce sous la gorge. On sait tous ce que cela veut dire », précise Me Deneve, partie civile. Sur la route, il effectue des queues de poisson ou colle les véhicules dès qu’il croise Valérie ou ses proches.

Sylvie, seconde ex-compagne de Francisco avec lequel elle a vécu une relation durant 11 mois, a également été victime des agissements du prévenu dès la séparation, en septembre 2017.

Une peine de minimum 15 mois de prison ferme est requise. Francisco est en état de récidive, déjà condamné en septembre 2017 pour harcèlement sur Valérie. Dès le lendemain du prononcé, Francisco a recommencé son manège, alors qu’il devait respecter des conditions probatoires. Jugement pour le 15 septembre.