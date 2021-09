Isabelle Lambert est jugée depuis lundi pour le meurtre de Franck Frissen, frappé de deux coups de couteau, à l'épaule et au thorax. Les faits ont eu lieu le 15 mai 2015 dans un appartement de la rue de la Station à Lodelinsart. L'accusée ne se souvient de rien.

S.M., 45 ans, a connu Isabelle Lambert lors de la séparation de cette dernière avec le père de ses enfants. "C'était une amie", a-t-il déclaré. "On se voyait de temps en temps".

Le 13 mars 2015, le témoin s'est présenté au domicile du couple. "Ils avaient un peu bu (...). On a fait ce plan à trois. Puis à cinq heures du matin, Frank a essayé de me chasser en me menaçant avec un couteau. Je l'ai maîtrisé et il s'est calmé", a-t-il relaté, sans pouvoir expliquer le changement d'attitude de la victime.

S.M. est revenu quelque temps plus tard avec une connaissance rencontrée sur la route pour se venger de Frank Frissen. Une bagarre a alors éclaté.

Le jour du meurtre de Frank Frissen, le 15 mai 2015, le témoin était hospitalisé.