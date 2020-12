© It's me Neosiam/Pexels

Pour comprendre la personnalité de François, il suffit de jeter un œil sur son casier judiciaire. L’homme de 35 ans collectionne les condamnations correctionnelles. En 2015 et 2018, François a fait l’objet de condamnations pour des vols violences et des extorsions. En 2020, François a été condamné à deux reprises avec 15 mois de prison et quelques semaines avant l’audience de ce mercredi, François a écopé de la prison ferme pour avoir commis une tentative de meurtre.

L’homme violent est cette fois-ci poursuivi pour une scène de coups et blessures sur Philippe, le 2 février 2017, à Gosselies. En réalité, le dossier débute quatre jours plus tard lorsque Philippe fait appel à la police pour une histoire de vandalisme à son domicile. Les policiers découvrent le plaignant avec un visage tuméfié. Philippe explique avoir été agressé le 2 février par François.

Face au tribunal, François avoue les faits. Mais il explique avoir agi en bon samaritain, pour défendre Yves, qui l’avait appelé à l’aide. "Philippe l’ennuyait et l’agressait verbalement. Ce n’était pas la première fois que cela se produisait. Ce jour-là, il en a eu marre et il m’a appelé." Le détenu explique avoir constaté une énième agression en arrivant sur place et avoir réagi dans le feu de l’action, sans réfléchir.

Les photos du visage de François témoignent de la violence des coups. Ce dernier a souffert d’une fracture du visage et d’une arcade sourcilière cassée. Interrogée sur les faits par la police, la compagne de Philippe démonte les explications données par François en précisant que son compagnon a été injustement attaqué.

Compte tenu du solide casier judiciaire de François, le substitut Lafosse souhaite qu’une peine de prison soit prononcée. La défense, elle, plaide l’absorption avec le jugement de 15 mois de prison prononcé en octobre dernier. Le parquet ne s’oppose pas à la demande formulée par l’avocate de François, mais requiert quand même une peine complémentaire de 6 mois de prison ferme. Jugement le 20 janvier prochain.