L’homme, détenu pour autre cause, est atteint d’un léger retard mental. Son QI est inférieur à la normale et il est fort influençable. Le 16 mai 2019, François a écopé de 18 mois de prison par défaut pour vols simples et extorsion et a formé opposition. En 2016 et 2017, François a volé le portefeuille et le GSM de Philippe, la nuit, à Gerpinnes. Il s’est rendu avec son cousin au Media Markt de Gosselies pour y dérober quatre cartes SD et est reparti du domicile de Jeremy avec un téléviseur.

François, qui emploie un langage familier, précise avoir connu une période compliquée au moment des faits. "J’étais tous les jours bourré. Je me souviens de certains faits. Mais je n’ai jamais volé de téléviseur." La substitute Marr laisse au tribunal la possibilité d’octroyer une mesure de faveur à François, en insistant sur la peine prononcée l’année dernière.

Jugement le 1er octobre prochain.