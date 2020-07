Entre 2014 et 2020, François a commis de nombreux vols. Ses lieux de prédilection ? Le voisinage et la commune de Courcelles. Daniel et Linda, voisins de François, ont été victimes de vols de canons à chaleur, boissons et outils. L’administration communale de Courcelles a également été dépouillée par François. Ce dernier a dérobé plusieurs outils sur un chantier communal. Le trentenaire, d’un calme olympien, a bien tenté de contester plusieurs vols, mais le parquet lui a rappelé que son GSM a été géolocalisé sur les lieux des vols ou mieux, des photos des butins ont été découvertes dans son téléphone.

Une peine de 3 ans de prison ferme a été requise contre François, en récidive pour des faits similaires et récemment condamné à 30 mois de prison ferme par la Cour d’appel de Mons. Le tribunal lui inflige finalement une peine complémentaire de 12 mois de prison ferme.