Benoît Lutgen est parti, il lui faut un remplaçant. Il y a bien entendu le très médiatique Maxime Prévot, candidat à la reprise du parti des humanistes, mais il n’est pas seul en course. Des quatre autres candidats qui se sont déclarés, un vient du terreau carolo : François-Xavier "FX" Blanpain, juriste de formation, résident d’Obaix et humaniste depuis 1996.





On ne vous connaît pas beaucoup, même dans le coin...

"Je me suis fait très discret pour des raisons personnelles et professionnelles, mais mes enfants grandissent, j’ai pu lancer mon entreprise de communication, je peux aujourd’hui aller plus loin que mon engagement militant."

L’avenir du CDH passe par une rupture complète ?

"Non, j’ai d’ailleurs travaillé avec Joëlle Milquet et Benoît Lut-gen. Ce n’est pas une rupture qu’il faut, mais il est temps de tourner une nouvelle page et laisser monter la nouvelle génération. C’est urgent quand je vois le contexte, on doit se mobiliser pour redonner ses lettres de noblesse à la politique… et ça commence par un grand débat interne au CDH."

Et vous n’êtes pas Maxime Prévot.

"Exactement. L’écoute, la compréhension, le dialogue, c’est bien, mais il faut faire plus, prendre les gens au sérieux et proposer un projet profond. Je pense aux gilets jaunes, mais pas que. La bonne gestion quotidienne est indispensable, mais ce n’est pas assez. Maxime a un talent évident pour l’exécutif, je l’ai moins vu sur la prospection et le débat d’avenir. Et puis évidemment, il s’est positionné sur la N-VA, pas très éloignée du Vlaams Belang, sauf que nos valeurs sont totalement différentes : même s’il est sain de ne pas faire d’exclusive, on ne doit pas aller plus vite que la musique. D’abord, on se positionne sur nos valeurs clairement et seulement, après on verra. Enfin, il est bourgmestre d’une grande ville, où je veux être président du parti à temps plein."

Que proposez-vous pour le CDH ?

"Une thématique transversale, la qualité de vie. Les défis humains comme le burn out, les heures perdues dans les embouteillages, la pauvreté terrible de certains enfants, ce sont plus que des questions techniques, ce sont des questions de santé. Pour cela, j’aimerais lancer une nouvelle réforme fiscale, et relancer le débat sur la redistribution des revenus… Renouer le contrat social d’après-guerre entre les entreprises, les politiques et les citoyens. Mais pour cela, il faut en parler."

Là aussi, vous avez un plan ?

"Oui, il faut qu’on change notre manière de parler. Le CDH a une grande histoire de participation dans les exécutifs, mais du coup, on a une parole de gestionnaires. Il faut être plus clairs, plus vrais. Une meilleure communication, une meilleure politique, c’est aussi améliorer la qualité de vie des gens. Ensuite, j’aimerais réorganiser le parti. Ouvrir les débats internes, et en finir avec des termes obscurs comme des "bureaux politiques", ce serait une façon très concrète d’ouvrir les portes du parti au citoyen, pour faire reculer le populisme et redonner foi en la politique."

Chastel au MR, peut-être Magnette au PS et vous au CDH… Le terreau carolo est fertile pour les présidents de parti.

"La discrétion que j’ai eue jusqu’à présent, c’est du passé. Je serai au côté des Carolos pour porter le message du CDH. Nous avons un Goffart à Charleroi, une Druine à Pont-à-Celles, un Perin aux Bons Villers, il y a Gerpinnes aussi, et Salvi reste passionnée et attentive. Il y a ce qu’il faut pour une liste collective forte."