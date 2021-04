L’égalité des chances est une matière en constante évolution. La société change et les politiques doivent s’adapter. C’est ce que fait Françoise Daspremont, l’échevine à l’égalité des chances en dévoilant un plan d’action 2021-2024 "Ma note s’appuie sur trois axes : Charleroi : ville non-sexiste, inclusive et zéro discrimination. Ce sont des matières humaines qui me correspondent, mais qui demandent une collaboration approfondie avec le monde associatif. Nous travaillons de façon concrète pour essayer de changer les comportements et les mentalités".