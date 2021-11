Ce jour-là, la zone de police de Binche a été contrainte d’intervenir en urgence au domicile familial. Une scène de violence intrafamiliale venait de se produire. Rentré ivre mort chez lui à 20h, Frédéric a adopté un comportement inadéquat et interpellant en usant de violence sur sa compagne et sur son fils qui devait fêter sa majorité onze jours plus tard.

Comme si cela ne suffisait pas, Frédéric s’est emporté sur les deux policiers intervenus à son domicile. Une première fois, d’abord, lors de la fouille de sécurité quand l’un des agents a glissé sa main dans la poche du pantalon de Frédéric.

Un peu plus tard, lors de la mise en cellule de l’homme violent, ce dernier s’est débattu et a proféré des insultes. Ce jeudi matin, Frédéric justifie son comportement par l’alcool et la fatigue. « Après une mauvaise journée et l’alcool n’aidant pas, je me suis emporté. Ce n’est pas dans ma nature », confie le père de famille.

Depuis lors, le prévenu semble s’être repris en main pour se calmer et diminuer drastiquement sa consommation d’alcool. Pour l’encourager à poursuivre sur cette voie, le parquet requiert 6 mois de prison avec un sursis probatoire. Jugement le 2 décembre.