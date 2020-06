En mai, sa fréquentation a progressé de +120 % par rapport à l’année précédente.

Des files de 100, voire 200, mètres de long depuis le quartier de la place Delferrière à Charleroi Nord jusqu’à l’autoroute A54, au fond de la rue perpendiculaire : jamais le Resto du cœur n’a accueilli autant de monde ! "Les premiers bénéficiaires arrivent dès 9 heures du matin pour la distribution de colis alimentaires qui commence deux heures trente plus tard", observe la directrice de l’ASBL, Céline Pianini. Si le plus souvent l’attente se fait dans le calme, la pluie et la canicule font monter la tension. "Nos éducateurs et gardiens de la paix doivent alors apaiser et gérer l’agressivité." Le Resto du cœur de Charleroi, c’est une PME de 18 travailleurs salariés et articles 60 pleinement mobilisés. "Dès le début de la crise, les bénévoles ont été écartés par mesure de précaution", poursuit la directrice.

Depuis le 20 mars dernier, les repas chauds ou froids (selon la météo) sont à emporter, accompagnés de pain, d’une boisson et d’un dessert. Des colis additionnels complètent la distribution, avec des produits de première nécessité (légumes, produits laitiers, œufs, charcuterie, fruits). Ils proviennent de dons de fournisseurs ou d’invendus d’enseignes.

Avant le début de la pandémie, le Resto carolo accueillait une moyenne de 250 à 300 bénéficiaires par jour. Ce chiffre a explosé. "Par rapport au même mois de 2019, il a augmenté de 83 % en avril", note Céline Pianini. "La progression s’est poursuivie en mai : + 120 %. Nous en sommes arrivés à des volumes quotidiens de près de 500 repas et colis. Du jamais-vu !"

La directrice estime que le nombre de nouveaux venus représente 30 % de la population. Hausse de fréquentation identique pour le coin bébé du Resto. "La crise a accentué les inégalités. Prenons le cas de ce travailleur sous contrat de 15 heures dans l’Horeca et qui en prestait plus de 40 : il a perdu tous ses revenus au noir et ne perçoit le chômage que sur base de son horaire déclaré. Il a donc dû venir chez nous." Aides ménagères en titre-service dont l’activité s’est arrêtée brutalement, SDF coupés de leurs circuits de survie et qui arrivent affamés, les situations sont dramatiques. "Il y a aussi des réguliers qui ne venaient avant que deux-trois fois par semaine et qui sont maintenant là tous les jours !" Le paiement de la petite contribution de 0,50 euro a été abandonné. Tout est offert depuis bientôt trois mois. Dans le même esprit solidaire, le Resto distribue des colis d’hygiène, avec savon, masque, gel. Près de 600 jusqu’ici.