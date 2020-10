Ce mercredi soir, un immeuble de la rue de Lodelinsart, au nord de Charleroi, a dû être évacué en urgence.

Une fuite de gaz a été repérée, et la police de Charleroi, les pompiers de la zone Hainaut-Est et le gestionnaire de réseau gaz Ores sont allés sur place. "Nos capteurs et ceux d'Ores indiquent bien qu'il y a une fuite de gaz, mais on ne sait pas encore d'où vient le problème", confirme Michel Méan, des pompiers.

Le building a été évacué et les habitants sont hébergés pour l'instant dans l'école La Garenne, située juste en face de l'immeuble. "Ores a coupé l'alimentation en gaz du building, et nous sommes en train d'aérer l'immeuble. Il va maintenant falloir trouver d'où vient la fuite pour corriger le problème", complètent les pompiers.

La rue n'a pas dû être fermée, puisque l'immeuble se trouve un peu en retrait.