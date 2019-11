Branle-bas de combat sur la chaussée de Montigny, à Gilly, dans la nuit de mardi à mercredi.



Vers 1 heure du matin, une patrouille de police a croisé une Audi qui roulait à vive allure sur la chaussée de Montigny, à Gilly. La police décide de prendre en chasse le véhicule dangereux, mais le temps de faire demi-tour, ils retrouvent le véhicule accidenté au milieu de la rue moins de 400 mètres plus loin. Un individu tente tant bien que mal de prendre la fuite à pied, mais il est rapidement intercepté.

Le problème, c'est que l'Audi lancée à vive allure a dévié de sa trajectoire et est allée percuter trois véhicules en stationnement. Sous la violence du choc, un des trois véhicules garés a été envoyé sur une borne de gaz, devant une habitation. Une odeur de gaz a rapidement commencé à se faire sentir dans toute la rue, la fuite semble très importante.

© FVH



Les pompiers, contactés en urgence, envoient un départ complet. Les services d'Ores (gestionnaire gaz-électricité) sont envoyés en renfort, ainsi que deux ambulances et un SMUR. Arrivés sur place, les secours craignent une explosion : le gaz a commencé à rentrer dans les habitations de la chaussée de Montigny. Il faut évacuer d'urgence.

Plus de 70 personnes seront ainsi sorties de leur maison en pleine nuit et emmenées hors du périmètre de sécurité placé par les forces de l'ordre. Tout le monde sera emmené vers l'hôpital Saint-Joseph de Gilly en ambulance ou en combi de police : l'intervention risque de durer plusieurs heures, et il faut garder tout le monde au chaud.

© FVH © FVH

Ores, intervenu avec plusieurs équipes, se rend compte que le problème est plus ardu qu'anticipé : pour couper le compteur de gaz près de la fuite, il faut fermer la vanne qui se trouve sous le trottoir. Mais la plaque d'accès est bloquée par une des voitures qui a été percutée. Et la bouger serait trop dangereux vu le risque d'explosion. Le courant est alors coupé dans tout le quartier, par sécurité.

Vu l'urgence de la situation, les équipes de terrain demandent un arrêt total du réseau gaz, mais la demande leur est refusée. Ils ont alors dû aller couper en aval et en amont, à plus d'un kilomètre de ce chaque côté. Il faudra alors près d'une heure et demi pour que le gaz soit coupé et commence à se dissiper, permettant aux services d'aller fermer précisément la section du circuit endommagé dans la chaussée de Montigny.

La police et le parquet sont descendus sur place.

Vers six heures du matin, les habitants ont pu regagner leur maison. La fuite devrait être réparée dans la journée.