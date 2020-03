Les faits se sont produits vers 4 heures du matin, dans la nuit de lundi à mardi.

Une ambulance et la police ont été appelés à Couillet, sur la chaussée de Châtelet. On y signalait que des coups de feu avaient été tirés, et qu'il y avait plusieurs blessés par balles.

Sur place, au moins une personne a été transportée en milieu hospitalier. Des traces de sang étaient aussi visibles sur le trottoir.

Vers 5h30, un juge d'instruction et le labo scientifique sont descendus sur les lieux. Ils sont restés plus d'une heure et demi sur place.