Le Sporting de Charleroi est à l'étroit. Et le Mambourg, stade historique du centre-ville carolo, ne répond plus aux normes attendues par le club et les visiteurs, notamment pour la performance énergétique, les matchs en cas de mauvaise météo et la qualité de l'infrastructure. En septembre 2019, on nous avait alors annoncé la volonté du Sporting de construire un nouveau stade, à Marchienne-au-Pont, d'ici l'horizon 2024. Un an plus tard, pile dans les temps promis à l'époque, les détails du projet viennent d'être annoncés.

"Pourquoi faire un nouveau stade ? Parce que la situation financière du club s'est assainie depuis 2012 et nous jouons désormais dans le haut du classement. Mais l'évolution du Sporting est freinée par le stade actuel", décrit Mehdi Bayat, l'administrateur délégué, dans une vidéo faisant office de réunion d'information aux citoyens. "Après réflexion, on a décidé qu'il valait mieux repartir de zéro pour construire un nouveau stade, plutôt que rénover le Mambourg. Pour avoir de nouvelles ressources, un nouvel environnement et respecter des normes énergétiques qu'on estime importantes. Dans l'ancien stade, il n'y a pas de possibilité de récupérer de l'eau de pluie, il consomme beaucoup d'électricité, et le système ne nous permet pas d'économiser de l'énergie ou de se rapprocher d'un bâtiment passif, ou presque."