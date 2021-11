Lorsque la jeune fille rencontre Gaëtan dans une galerie commerciale, elle n’est pas loin d’avoir atteint la majorité sexuelle fixée à 16 ans. Avant cet âge, tout acte sexuel avec consentement ou non est interdit. Si consentement il y a, alors on parlera plutôt d’un attentat à la pudeur. Ce qui est le cas pour Gaëtan. Le trentenaire est poursuivi ce mercredi matin pour avoir eu deux relations sexuelles avec l’adolescente. Et pour ces faits, le parquet souhaite une disqualification des faits de viols en attentats à la pudeur puisque la jeune fille était consentante. « Il y a eu un jeu de séduction lors duquel la jeune fille a participé », confirme le substitut Bury.

De la cyberprédation

Gaëtan est également poursuivi pour avoir échangé des messages sur Messenger avec une victime âgée de 12 ans au moment des faits. Dans le but, selon le parquet, de fixer une rencontre avec la jeune fille pour passer à l’acte. Les messages interceptés et dénoncés par le papa de la victime évoquent même des demandes de photos dénudées…

Le parquet souhaite qu’une peine dissuasive soit prononcée contre le prévenu, pour éviter toute récidive : 4 ans de prison, avec des mesures probatoires pour un suivi spécialisé. Jugement le 8 décembre.

* Pour rappel, un numéro gratuit, le 0800 98 100, existe. Géré par SOS Viol, il offre écoute anonyme et soutien aux personnes victimes de violences sexuelles et à toutes celles et ceux concernés par la problématique.