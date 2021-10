Au hub créatif du Quai 10, douze participants au « Game Jam » de la couveuse d’entreprise Azimut finalisent le développement des jeux qu’ils ont imaginé, par équipes. Tristan s’est associé à Alexandre avec lequel il avait déjà travaillé. Ils ont élaboré un jeu de plateforme avec deux personnages en interaction. "Le jeu entremêle passé, présent et futur. Nous avons eu trois jours pour le concevoir, nous sommes dans les derniers détails."

Un challenge où la collaboration est à la fois artistique et technique : il faut en effet maitriser le game design le codage et la créativité graphique. Alex et Tristan ont une bonne expérience du métier. "Nous sommes venus chercher ici un bagage de gestion et un accompagnement business. Dans notre secteur de niche, il faut en effet pouvoir vendre ses talents et projets. C’est la valeur ajoutée de cette formation". Un parcours conçu par Ludovic Mahieu, qui a monté et lancé son studio, Hellion Cat. Avant d’être rattrapé et taclé par le covid, qui a mis l’événementiel au tapis pendant quelques mois. Le marché du gaming est immense : "on estime à deux milliards le nombre de gamers pour un chiffre d’affaires supérieur à celui du cinéma, soit 160 milliards de dollars par an", confie-t-il. "Si des studios ont émergé comme Appeal à Charleroi ou Fishing Cactus à Mons, la Wallonie est en décrochage par rapport à la Flandre, et plus encore vis-à-vis de l’étranger où s’expatrient beaucoup de jeunes diplômés. Il faut sensibiliser l’écosystème régional au potentiel de l’industrie du divertissement", ajoute-t-il.

Affronter les écueils du secteur, lever des fonds d’investissements et des bourses de projet, c’est l’un des axes de la formation dont la première session s’achèvera en décembre. Elle sert un peu de laboratoire : "nous y testons un tas d’idées pour améliorer l’efficacité du programme. L’aventure devrait se poursuivre en février avec le lancement d’une seconde promotion."