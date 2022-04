À ne pas confondre avec le jeu de plateau du même nom ni même avec l'ouvrage éponyme sur la monarchie anglaise, Game of Crowns est une bande dessinée humoristique parue chez Casterman en 2017. Elle reprend, quasiment scène par scène, les événements de la série télévisée Game of Thrones pour les parodier. Une recette qui semble convaincre le grand public, avec une note de 4,5/5 sur les acheteurs d'Amazon (174 évaluations).

"Le quatrième tome arrive", nous signale Lapuss, le scénariste carolo de la BD parodique en marge d'une interview. "Il y a trois tomes déjà parus chez Casterman il y a déjà quelques années, Kennes (à Loverval, NdlR) a racheté le catalogue. On prévoit pour la fin d'année un retour de Game of Crowns, il faut republier les trois premiers et le 4e est en cours."