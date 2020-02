La télévision locale Télésambre, sur Charleroi, va lancer dès le vendredi 14 février prochain une nouvelle émission mensuelle qui posera des questions de société sur le genre, l'égalité homme-femme et les préférences sexuelles.

Baptisée "Gender Baby", l'émission sera pilotée par Laura Gentile, Catherine Businaro et Anthony Cujas. "On voulait parler de questions de société, sur un ton décalé", explique Laura Gentile. "Mais aussi pour apporter du contenu un peu plus trashy, pour bousculer les mentalités. On abordera les questions de genre, l'égalité homme-femme mais aussi l'égalité dans les préférences sexuelle." C'est-à-dire aller au-delà du constat binaire "masculin ou féminin", un peu simpliste, qui ne représente pas la réalité de notre société.

Durant vingt minutes, Gender Baby se découpera en petites chroniques. On nous a illustré le concept avec des thématiques comme "le bon plan du mois", "explication d'un mot ou d'une pratique" ou encore "portrait d'une personne ou d'une association" par exemple. Les présentateurs et journalistes le promettent : "il n'y aura aucun tabou!".

Pour sa première émission, le vendredi 14 février 2020, Gender Baby abordera le thème de la Saint-Valentin "dans tous les sens".