Le site carolo faisait partie jusqu'en 2015 de la division énergie du groupe Alstom. Avec le rachat de celle-ci par General Electric , il est passé entre les mains du conglomérat américain. En 2017, ce dernier avait supprimé sur celui-ci une vingtaine d'emplois. Il est désormais question de fermer purement et simplement le site. A l'échelle européenne, depuis le rachat de la division énergie d'Alstom par General Electric, plusieurs milliers d'emplois ont été supprimés.

"C'est un choc énorme auquel nous ne nous attendions pas. Une centaine d'emplois supprimés, c'est autant de familles carolos plongées dans l'incertitude", a affirmé Romeo Bordenga. L'annonce intervenue mercredi lors du conseil d'entreprise extraordinaire a lancé la procédure Renault. "Nous allons participer à tout ce processus mais nous savons aussi que l'histoire récente a montré que ce n'est pas la procédure Renault qui empêche les pertes d'emploi."

En 2017, lors de la suppression de vingt emplois, le même délégué syndical nous disait: "On le savait bien quand ça a été vendu à General Electric : ils avaient donné une garantie énorme en chiffre à leurs investisseurs. C'est une défaillance de la politique énergétique et industrielle de l'Union Européenne ça, on laisse la possibilité à des multinationales d'un autre continent (NdlR: américain dans ce cas-ci) de s'occuper de la gestion de l'énergie chez nous. Et tout ça mène à des restructurations boursières, c'est le cas ici à nouveau. Parce que de l'argent, ils en ont. Mais jamais assez." Et en effet, on apprenait il y a peu que le cours de l'action General Electric s'était envolé de +5% après l'annonce des résultats du trimestre, moins pires qu'imaginés, avec même un profit de 6 cent par action, au lieu des 4 cent de pertes prévus.