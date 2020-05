À 69 ans, Geneviève a connu une période compliquée dans sa vie. Elle a agressé Yvette, armée d’un marteau, sans pouvoir expliquer son geste.

Geneviève coule actuellement des jours heureux en maison de retraite. La sexagénaire a été placée sous administration provisoire de biens et n’a jamais eu le moindre souci avec la justice. Mais Geneviève a connu un passage compliqué dans sa vie et a commis quelques délits. Le 1er août 2016, à Chapelle-lez-Herlaimont, Yvette se déplace à pied avec sa tribune. Geneviève, armée d’un marteau, lui assène deux coups à l’arrière de la tête pour lui voler son sac à main et sa carte bancaire. Mais Yvette ne se laisse pas faire et résiste, jusqu’à l’intervention d’un témoin.

Marianne, la fille d’Yvette décédée il y a plus d'un an, réclame 500 euros de dédommagement moral. La question d’un lien entre les coups et le décès d’Yvette a été évoquée, mais aucun lien n’a pu être établi. Le ministère public a requis une peine de 18 mois de prison avec un sursis simple. Jugement le 23 juin.