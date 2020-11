Déconstruire les préjugés et faire tomber les barrières culturelles restera le plus compliqué : à Charleroi, le conseil communal a validé le projet de créer un lieu permanent d’accueil pour les familles nomades. Si un site est identifié, son aménagement ne pourra commencer qu’après la validation du dossier et la confirmation de l’octroi des subsides wallons, à hauteur de 500.000 euros. Avec la pandémie, il a fallu étaler le calendrier. En réponse à une question écrite du conseiller communal DéFI Jean-Noël Gillard, le bourgmestre Paul Magnette vient de faire le point sur l’avancement du projet.