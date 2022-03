Les faits qui ont été présenté ce jeudi devant le tribunal correctionnel de Charleroi remontent à 2019. On reproche à Geoffrey des coups et blessures volontaires portés sur son voisin. Ce n’est pas une seulement à une unique reprise qu’il s’en est pris à lui mais deux fois.

En avril 2019, son voisin exaspéré, par le bruit assourdissant de la télévision de Geoffrey tient à le lui faire savoir. Remarquant que la porte est entre ouverte, il la pousse afin de demander à ce que le volume soit baissé. Cette remarque a été mal prise et a fait sortir de ses gonds Geoffrey qui en est venu aux mains. Devant le tribunal, pour sa défense, il a avancé qu’il a été surpris de voir quelqu’un au milieu de son salon, version contredite par un témoin. Celui explique qu’ils sont restés sur le pas de la porte et que Geoffrey est venu l’agresser volontairement.

Les altercations avec le voisin ne s’arrêtent pas là puisqu’en octobre 2019 il a jeté de l’ammoniaque sur le voisin et ensuite l'a roué de coups avec un bidon métallique.

Geoffrey a aussi comparu dans un deuxième dossier. Il aurait frappé un autre homme au visage avant de quitter les lieux. On lui connaît également en des actes d’outrages à agents quand ivre il a commis des dégradations sur la voie publique avant d’être appréhendé par les forces de l’ordre. Alors qu’il était incarcéré pour douze heures il a largement insulté les policiers allant même jusqu’à leur cracher dessus.

Pour les coups et blessures volontaires l’homme risque 1 an de prison et 6 mois de prison pour avoir cracher.

Jugement le 28 avril.