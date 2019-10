"Le dernier dimanche d'octobre marque le début de la saison hiver pour les aéroports et les compagnies, BSCA fait donc le plein de nouveautés", note l'aéroport dans un communiqué.

On vous avait déjà précédemment parlé de la Guadeloupe et de la Martinique. C'est désormais officiel, deux fois par semaine (de 235 à 633€*) des vols Air Belgium pourront emmener les voyageurs vers ces départements français, vers Pointe-à-Pitre, la première ville de Guadeloupe d'une part et vers Fort-de-France, capitale de Martinique de l'autre. La devise est l'euro et les Européens n'ont pas besoin de visa ou de vaccin particulier.

Ryanair, de son côté, propose quatre vols par semaine (de 25 à 330€*) à destination de Tel Aviv, en Israël, sur la côte méditerranéenne. C'est le centre économique du pays, relativement détaché des conflits coloniaux qui entourent l'Etat d'Israël et la Palestine.

Pour la Géorgie, au nord de la Turquie sur les berges de la Mer Noire, c'est Wizz Air qui propose deux vols par semaine (de 25 à 100€*) vers Koutaïssi, en bord de mer, la deuxième plus grande ville du pays.

Enfin, la compagnie Laudamotion propose six vols par semaine (de 10 à 245€*) vers l'Autriche, avec Vienne comme destination, ville culturelle et historique.



* Note: les prix indicatifs ne représentent qu'un aller simple et viennent des sites respectifs des compagnies sur une période de quelques mois.