Nerveux et impulsif, Gianni s’est montré violent à deux reprises sur Vanessa, sa compagne, mais également sur son beau-fils de 15 ans et qui tentait simplement de protéger sa maman.

Le 25 octobre 2019, Gianni et Vanessa se disputent: “On a eu une dispute conjugale et je lui ai mis une claque. Et j’en ai mis une aussi au gamin parce qu’il est intervenu et m’a porté un coup de poing”. Deux semaines plus tard, rebelote. La police est de nouveau appelée pour une nouvelle scène de violence au sein du couple. Cette fois-là, Gianni s’en prend encore à Vanessa mais également aux policiers intervenus sur place, en se rebellant.

Face au juge Davio, Gianni avait bien du mal à garder son calme. Outre son attitude, son passé judiciaire démontrait également sa mauvaise conduite. Gianni a déjà écopé de lourdes condamnations, notamment pour vols et rébellions. Quatre mois avant les faits, Gianni a été condamné à 3 ans de prison avec sursis probatoire.

Une peine de 3 ans de prison ferme était requise par la substitute Broucke. Finalement, le tribunal a estimé qu’une peine de 30 mois de prison suffisait à sanctionner l’attitude de Gianni. Ce dernier a obtenu une dernière chance du tribunal avec un sursis probatoire.