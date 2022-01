Ce jeudi matin, Gilles était attendu devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Charleroi pour s'expliquer sur deux préventions de violence que le parquet lui reproche : coups et blessures volontaires et mise hors d'usage d'un véhicule. Mais le prévenu ne s'est jamais présenté et sera donc condamné par défaut, le 24 février prochain.

Le 19 mai 2020, Gilles a pété les plombs dès que Luc, son ami, lui a demandé de quitter son domicile le matin même. Sans domicile fixe, Gilles était nourri et logé sur place et n'a pas apprécié la décision de son copain. Vers 16h45, il a donc porté un coup de poing à la bouche de Luc, avant de briser le pare-brise de la VW Polo de la victime avec une unique beigne !Le parquet, qui aurait souhaité proposer à Gilles un sursis probatoire avec une formation en gestion de la violence, requiert par défaut une peine de 18 mois de prison. « Ce qui m'inquiète, c'est qu'il a été condamné un mois et demi avant les faits par ce même tribunal à 15 mois de prison pour des coups et blessures volontaires. Il y a un risque de récidive, et l'absence du prévenu ne me rassure pas », souligne le substitut Brichet.Jugement dans un mois.