Ce samedi vers 16h, un spectaculaire accident de la route a eu lieu à hauteur du premier des deux ronds-points de la route de la Basse Sambre (N90) à Gilly (Charleroi).Un véhicule venant de Gilly et circulant vers Namur a traversé le premier rond-point. Après avoir décollé, la voiture est retombée sur un second véhicule qui se trouvait plus loin sur la route.Une jeune femme, née en 1991, a été victime d'un arrêt cardiaque. Les ambulanciers et le SMUR ont procédé à sa réanimation, avant son transport en milieu hospitalier dans un état critique. Le spectaculaire accident a provoqué au total cinq blessés, dont un enfant.Les pompiers de Marcinelle, sous les ordres du Lieutenant Martin, sont intervenus sur place avec la désincarcération et le balisage. Le double rond-point a été bloqué à la circulation le temps de l'intervention des secours, provoquant d'importantes files. L'accès vers le R3 a également été bloqué. Les dépanneurs SD et Senzée se sont rendus sur les lieux.