Le PIT de Gilly et la police locale de Charleroi arrivent en premier sur les lieux. Quand ils débarquent, des flammes s'échappent de l'entrée de l'habitation. Et quand les pompiers arrivent, peu après, c'est tout le rez-de-chaussée qui est en proie aux flammes, et l'incendie commence à se propager à l'étage.

La maison voisine sera évacuée par sécurité, mais l'incendie est maîtrisé après une demi-heure.

Deux personnes âgées habitent à cette adresse. Les pompiers lancent donc des recherches, mais ne retrouvent (heureusement) personne. D'après le voisinage, les deux personnes âgées étaient parties quelques jours dans un home.

L'incendie a apparemment démarré peu après un cambriolage, la même nuit : la porte était fracturée, et les meubles ouverts et vidés. Le ou les cambrioleurs, en fuite, auraient bouté le feu avant de partir.