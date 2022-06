La mariée aurait-elle été trop belle? Son bien-aimé aurait-il été cocufié, la veille de l’échange des alliances? La réalité de ce dossier financier ressemble un peu à ça, mais de manière brute et sans tendresse. Disons même qu’un fameux bras de fer financier est en cours, force procédures judiciaires à l’appui, nécessitant l’intervention d’une armée d’avocats, du tribunal de l’entreprise de Charleroi, d’une juge d’instruction et de magistrats de la chambre du conseil de Charleroi et de la chambre des mises en accusation de Mons. Sans parler des juges civils qui sont aussi saisis.

Mais qu’en est-il, en fait? Un quadragénaire carolo a monté, dans les années 2000, une société dont le siège est aujourd’hui à Gilly et qui est spécialisée dans la distribution d’appareils électroniques. Satisfait de ses performances, il trouve acquéreur, en 2017, pour la reprise de sa firme par la société D. qui a aujourd’hui son siège également à Gilly. Les pourparlers vont durer quelques semaines et le remariage va se faire en bonne et due forme devant le notaire Bernard Grosfils, le 23 février 2018.

Le bonheur des nouvelles épousailles ne va pas durer longtemps. La société D. va en effet se plaindre du gonflement artificiel de la santé financière de la mariée. C’est le début de l’embrouille. D’une part, l’ancien mari veut toucher son argent pour le rachat conclu devant notaire et assigne les nouveaux époux devant le tribunal de l’entreprise de Charleroi. D’autre part, réponse des bergers à la bergère: dépôt de plaintes avec constitution de parties civiles, devant une juge d’instruction, contre l’ancien mari.

L’embrouille s’embrouille

Le fond de la querelle va tourner principalement autour d’une somme de 118000 euros, versée par Samsung en 2016. Mais en rapport avec quelle opération? Là, la mémoire du Carolo flanche et l’embrouille s’embrouille encore un peu plus. Mais il est sûr qu’il décide, en 2017, de rembourser la somme en quelques grosses tranches. La société D. de se plaindre alors d’une dissimulation de cette dette.

La juge d’instruction ne va pas inculper l’ancien patron et, tant le président de la chambre du conseil de Charleroi que les magistrats de la chambre des mises en accusation de Mons vont le blanchir. Raisonnement majeur: il n’y a pas eu de dissimulation puisqu’une note de crédit a été rédigée comme il le faut et que les remboursements par grosses tranches figurent dans la comptabilité de 2017. Par ailleurs, s’il y avait eu escroquerie, l’acquéreur aurait été bien négligent de ne pas consulter convenablement la comptabilité de 2017, au moins. Enfin, un réviseur d’entreprise, mandaté par celui-ci, a déclaré à la juge d’instruction que " la qualité de l’information qui a été délivrée pour la période, principalement du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2017, était suffisante ".

En un mot comme en cent, l’ancien époux a, lui aussi, été négligent mais il n’a rien caché. C’est le non-lieu. Circulez, y a rien à voir!

Les parties se sont encore retrouvées en cassation, mercredi. Mais, en vain, pour les plaignants. La relaxe est confirmée.