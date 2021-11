C'est début novembre pour la première fois que les habitants de Gilly avaient aperçu ce petit singe, visiblement échappé d'un propriétaire qui le possédait illégalement. Sur un toit, dans une gouttière, au coin d'une rue : ils sont nombreux à l'avoir croisé ou aperçu du coin de l'oeil. Il chapardait des aliments pour se nourrir, on l'a notamment vu en train de se régaler avec une pomme, sur le toit d'un garage.

Au bout d'une semaine de poursuite - les températures baissent et le temps presse - les autorités communales de Charleroi avaient été obligées de publier des conseils : ne pas s'approcher par sécurité (c'est un animal sauvage), ne pas le nourrir (pour faciliter la capture), prévenir immédiatement la Ville s'il était aperçu. Une traque sans relâche qui a mobilisé plusieurs fois des équipes, sans jamais parvenir à l'attraper.

Ce vendredi, on leur a signalé la présence du macaque dans la rue des Nutons, toujours à Gilly. Les pompiers de la zone Hainaut-Est, avec un vétérinaire, les services du Bien-Être animal et la police se sont rendus sur place. Un fusil armé d'une fléchette tranquillisante a été utilisé pour endormir le petit singe, mettant fin à sa cavale. Il a pu être placé en cage vers 11 heures du matin, et il sera emmené, sain et sauf, dans un centre spécialisé situé en Flandre dans le Limbourg, à plus de 130km de Charleroi.