L'homme aurait été poignardé, la police a procédé à une interpellation.

Lundi vers 22h, la Police de Charleroi ainsi que les services de secours ont été requis à Gilly rue de L'Hôpital où on signalait un jeune homme en sang dans la rue.

Celui-ci a été pris en charge et transporté à l'hôpital Saint-Joseph tout proche. Il serait dans un état critique.

Bien que les causes ne sont pas encore clairement déterminées, il pourrait s'agir d'un père qui aurait donné un coup de couteau dans le ventre de son fils. Sur place, la Police a arrêté et menotté un individu et a également établit un périmètre de sécurité. On attendait sur place le magistrat et le labo.

