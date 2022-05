Ce vendredi soir, un accident de la route s'est produit à Gilly (Charleroi), au carrefour entre la Rocade et la rue du Bois de Lobbes. Deux véhicules se sont percutés vers 19 heures, et suite au choc l'un des deux s'est retrouvé sur le flanc, coinçant une femme enceinte. Dans l'autre voiture, une maman et son enfant en bas-âge.

Les pompiers de Jumet sont intervenus avec une désincarcération et un balisage, accompagnés de deux ambulances et un SMUR. Les trois blessés ont été transportés en milieu hospitalier.

Constat : police locale de Charleroi.

© FVH