"Enfin !" Voilà probablement ce que les victimes de Giorgio ont dû se dire, ce mercredi, en voyant le tribunal correctionnel de Charleroi examiner le lourd dossier de l’homme âgé de 63 ans. Giorgio a, depuis 1985, commis plusieurs faits désagréables et particulièrement répugnants sur une dizaine de victimes, membres de son entourage ou non.

C’est une plainte déposée par Laura (prénom d’emprunt) en novembre 2019, ex-belle-fille de Giorgio, qui va finalement mettre fin aux agissements de ce dernier et le placer en détention préventive. Le 5 novembre 2019, la jeune adolescente de 15 ans ne se sent pas très bien à l’école. Sa maman est indisponible. Elle fait donc appel à Giorgio pour venir la reconduire à la maison. Sur le chemin, le sexagénaire lui glisse la main entre les jambes et lui demande de lui montrer ses parties intimes. Choquée, Laura dévoile tout à sa mère dès son arrivée à la maison. En réalité, d’autres victimes avaient déjà déposé plainte en 1998 et 2004… "Ces plaintes avaient été classées sans suite", admet la substitut Pied.

L’enquête débute donc avec plusieurs années de retard. Et rapidement, les autorités judiciaires se rendent compte que Giorgio a commencé ses actes en 1985. Père de cinq enfants et marié à trois reprises, Giorgio a exploré dans son entourage familial, tel un "prédateur opportuniste". Sa première victime est la fille d’une de ses anciennes compagnes. "Il m’a prise sur ses genoux, m’a caressé le sexe et a enfoncé son doigt…" La gamine, âgée de 6 ans à l’époque des faits, n’a porté plainte qu’à l’âge de 16 ans, comme sa cousine, également victime de faits similaires.

La fille de Giorgio, également victime des agissements de son père, prévenait même ses copines qui venaient à la maison "de tout faire pour éviter son papa". "Monte directement dans ma chambre, reste avec moi tout le temps. Si tu vois mon père, évite-le."

Poursuivi pour 16 préventions de viols et attentats à la pudeur, Giorgio n’a pas daigné sortir de sa cellule pour comparaître devant le tribunal et donner ses explications sur les faits…

L'expertise d’un centre spécialisé a permis de mettre en lumière l’attirance de Giorgio envers des mineures âgées de moins de 16 ans. Le ministère public a requis une peine sévère pour les faits qui ne sont pas encore prescrits. Pour tenter de rattraper les erreurs judiciaires, une peine de 15 ans de prison ferme, avec une mise à disposition du tribunal d’application des peines (TAP), a été requise.

Le jugement aura lieu le 24 février prochain.