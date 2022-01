L. C.

Le tribunal correctionnel s’attendait à écouter les explications de Giovanni sur les préventions que le parquet lui reproche. Finalement, ce dernier n’a pas daigné comparaître devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Ce qui veut dire que le 18 février prochain, Giovanni pourrait bien écoper d’une peine de prison par défaut.

Le 29 mai 2020, l’homme a menacé son ex-compagne, au domicile de la mère de cette dernière. "Il est arrivé chez ma mère, a toqué à la porte et m’a menacé avec un taser", explique la jeune femme, présente à l’audience. Le parquet confirme que Giovanni s’est énervé quand la victime a refusé de le voir. "Il a prétexté à la maman vouloir offrir un cadeau à sa fille. Mais sa compagne a refusé, alors il a sorti un taser de sa poche pour la menacer."

Avisée des faits, la police locale a rendu une petite visite au prévenu, à son domicile. Ce qui a permis de mettre la main sur un second taser et diverses munitions d’armes. Pour ces faits, le parquet souhaite une condamnation à un an de prison. Jugement dans un mois.