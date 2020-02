Charleroi et la MPA (Maison pour associations) se sont associées à la plateforme Giveaday ("donnez un jour", littéralement) pour proposer une sorte de Tinder du bénévolat aux associations et à celles et ceux qui veulent s'impliquer près de chez eux.

C'est un refrain qu'on entend souvent : "j'aimerais m'impliquer dans mon quartier, ou pour telle ou telle cause, mais je ne sais pas par où commencer", ou bien "il y a tellement d'associations qu'on ne s'y retrouve pas quand on veut être bénévole", voire même "on m'a demandé de créer un dossier pour devenir bénévole à un endroit, ça m'a paru trop compliqué". Eh bien c'est aussi un constat posé par les autorités communales de Charleroi, qui ont été interpellées à ce sujet lors des Etats Généraux de la participation citoyenne, affirme l'échevine en charge Julie Patte (PS).

Du côté des associations, on le sait, on recherche toujours des bénévoles : que ce soit pour des tâches à responsabilité, dans les C.A. et autres assemblées, ou pour un simple coup de main ponctuel comme aider à monter des tonnelles ou conduire des personnes du point A au point B.

C'est pour faire "matcher" les bénévoles potentiels et les associations en recherche de volontaires que Giveaday (Give a day, littéralement "donnez un jour"), est né. La plateforme numérique se repose sur un algorithme pour aider à se faire rencontrer bénévoles et associations. C'est un peu le Tinder du bénévolat, comme le précisent les créateurs.

Charleroi est la première grande ville wallonne à adhérer à Giveaday. L'idée est simple : vous créez un profil précisant qui vous êtes, quels sont les secteurs qui vous intéressent et quelles sont vos disponibilités et des associations pourront faire appel à vous. L'autre possibilité, c'est de rechercher dans les annonces postées sur la plateforme par les associations un bénévolat qui vous intéresse. Pour éviter de devoir parcourir régulièrement le site web, vous pourrez aussi recevoir parfois des notifications pour vous prévenir qu'une association recherche un profil comme le vôtre pour une mission.

Une fois le "match" effectué, libre au bénévole et à l'association de se rencontrer et de voir s'ils vont travailler ensemble. Ca n'engage à rien.

Je veux être bénévole

L'inscription sur https://www.giveaday.be/fr-be/charleroi prend une minute à peine. C'est gratuit, et vous serez soit contacté par des associations dans les domaines que vous avez sélectionnés, soit vous pourrez répondre à des appels aux bénévoles que lancent des associations.

Si vous n'avez pas d'ordinateur ou n'êtes pas sûr de vous en l'utilisant, la MPA, route de Mons à Marchienne-au-Pont, peut vous aider à créer un profil et demandera aux associations d'uniquement vous contacter par téléphone.

Je suis une association

Si vous êtes affiliés à la MPA et que votre siège social se trouve sur la commune de Charleroi, bonne nouvelle : c'est gratuit. La Ville et la MPA proposent de couvrir le coût d'inscription, "en espérant que d'autres communes se joignent également au mouvement", précise-t-on à la MPA. Pour les autres, ce sera 36 euros par an pour bénéficier des services de Giveaday.