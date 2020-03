L'incendie est considéré comme suspect.

Un important incendie s'est produit très tôt ce mardi au sein de la discothèque "The Room" à Gosselies. Le bar "The Trapped" a également été touché par les flammes. L'incendie est considéré comme suspect.

Un incendie d'origine suspecte

© FVH



Les pompiers de Jumet, sous les ordres du lieutenant Gelpi, ont été requis durant la nuit de lundi à mardi vers 1h10 à la discothèque "The Room" à la rue de la Pépinière à Gosselies. Au départ, l'appel effectué aux hommes du feu signalait un important dégagement de fumée au niveau du casino Circus. Lorsque les pompiers arrivent sur les lieux, le dégagement de fumée n'a pas lieu au niveau du casino mais bel et bien à la discothèque "The Room" et au bar "The Trapped", se trouvant juste à côté.Les pompiers ont procédé à la reconnaissance des lieux. Après plus de deux heures d'intervention, l'incendie a été maîtrisé. À l'intérieur, tout est totalement détruit.D'après Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est, l'incendie pourrait être criminel. D'après les informations recueillies par notre photographe, deux portes ont été forcées sur place. Un expert devrait être désigné afin de déterminer les circonstances précises du sinistre. Une possible fraude à l'assurance n'est pas, à l'heure actuelle, exclue. Depuis les mesures mises en place par le gouvernement à la suite de la propagation du Coronavirus, toutes les discothèques doivent fermer leurs portes. Ce qui représente un important manque à gagner pour les propriétaires de ce genre d'établissement.L'enquête et les conclusions de l'expert incendie permettront de déterminer l'origine de l'incendie.