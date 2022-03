L’Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi occupe en effet plus de 3 000 m2 de l’espace. Epicuris, l’un de ses 24 centres de compétence du FOREM, vient d’y prendre ses quartiers, temporairement semble-t-il, pour former aux métiers de bouche. Toutes les unités mobiles d’Epicuris sont ainsi mobilisées sur le site gosselien afin de répondre à la demande croissante de ce secteur d’activités. Pour l’ensemble du territoire wallon, le FOREM propose en ce moment 480 offres d’emploi, dont 102 rien que pour le Hainaut.

L’objectif du centre délocalisé est dès lors de former, d’ici à juillet, une centaine de demandeurs d’emploi à des métiers tels que préparateur-vendeur en produits de boucherie, boulanger, et pâtissier, des métiers en pénurie, mais aussi au métier d’aide cuisinier en collectivité.

Les formations ont déjà commencé, mais il reste encore des places disponibles pour se former, précise le FOREM dans un communiqué. Plus d'informations dans les jours qui viennent.

> Infos : www.leforem.be, courriel : serviceclientele.charleroi@forem.be ou 071/23 05 11