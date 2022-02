L'arrivée de la grande enseigne à Gosselies il y a 15 ans a réussi à trouver son public. Mediamarkt, l'un des leaders européens dans son secteur, est actuellement en travaux... pour un mieux et "une meilleure expérience client," nous explique-t-on sur place.

Le but des travaux, se remettre au goût du jour et proposer des produits dans l'ère du temps achalandés différemment. "Nous replaçons les articles suivant une nouvelle disposition en mettant l'accent sur les produits qui ont un avenir et une plus forte demande des clients. Par exemple, les GPS n'ont plus autant de succès donc nous réduisons les espaces."

Pour la mi-mai, date de fin des travaux, les clients devraient y trouver une nouvelle ambiance et oublier le magasin vieillissant. "Nous travaillons par secteur afin que les visiteurs puissent toujours trouver tous nos produits. Le but est notamment de rénover les sols en retirant la moquette et en plaçant du vinyl. L'éclairage aussi sera partout changé pour du LED. La rénovation va jusqu'à de nouveaux crochets pour accrocher les articles pour proposer une meilleure lisibilité "

Durant les travaux, un autre espace a été ouvert à quelques mètres afin d'y proposer le gros électroménager. "Cette solution nous permet de toujours tout avoir en magasin et il semble que les clients en soient satisfaits."

Même si les murs ne bougent pas, c'est une nouvelle surface commerciale plus moderne qui attend le public à la mi-mai.