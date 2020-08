Un accident entre deux camions s'est produit ce vendredi en fin d'après-midi sur l'A54/E420, à hauteur de Gosselies.

Peu avant 15 heures, dans le sens Charleroi vers Nivelles, à hauteur de la sortie 22. Un semi-remorque et un petit camion sont entrés en collision. Les pompiers de Jumet sont intervenus pour la désincarcération et le balisage. Deux ambulances et un SMUR sont venus en renfort.