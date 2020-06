Ce dimanche matin vers 10 heures, un automobiliste circulait dans la rue de Jumet, à Gosselies.

La route à cet endroit est en sens unique, mais soudain, un scooter de grosse cylindrée portant deux individus débarque à contresens. L'automobiliste a serré à droite pour tenter de les éviter, mais le scooter est allé percuter l'avant de son véhicule.

Les deux personnes ont fait un lourde chute après avoir été envoyés contre une camionnette en stationnement. Mais quand le conducteur de la voiture est sorti pour aider les deux scootéristes, ils avaient déjà pris la poudre d'escampette.